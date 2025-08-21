NTV.COM.TR

Süper Lig'de 3. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Trendyol 'in 3. haftasında heyecan; 22 Ağustos Cuma, 23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazar ve 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

22 Ağustos Cuma:

21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe: Batuhan Kolak

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
21.30 - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Ali Yılmaz
21.30 Kayserispor - : Alper Akarsu

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

