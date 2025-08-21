Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 21.30'da başlayacak.



Ligin 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının maç programı şöyle:



22 Ağustos Cuma:



21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)



23 Ağustos Cumartesi:



21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)



21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)



24 Ağustos Pazar:



19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)



21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)



25 Ağustos Pazartesi:



21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)