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Süper Lig'de 3. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.08.2022 - 09:27

Süper Lig'de 3. haftanın programı

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Spor Toto 'de 3.haftada ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Müsabakanın başlangıç düdüğü saat 21.00'de çalacak.

'de 3. haftanın müsabaka programı şöyle:

YARIN

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

20 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

22 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

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