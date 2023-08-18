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Süper Lig'de 3 ve 4. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu.

Süper Lig'de 3 ve 4. hafta programı açıklandı

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TFF, 'de 3 ve 4. hafta programını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu. İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecektir." denildi.

İŞTE 3 VE 4. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 3 ve 4. hafta programı açıklandı - 1
Süper Lig'de 3 ve 4. hafta programı açıklandı - 2
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