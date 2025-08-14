Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftalarda oynanacak olan maçların programı duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. ve 4. haftanın maç programı şu şekilde:
3. HAFTA
22 Ağustos 2025 Cuma:
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
23 Ağustos Cumartesi:
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)
24 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)
21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi
Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi
Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ertelendi
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)
4. HAFTA
29 Ağustos 2025 Cuma
21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor-Kayserispor (Kocaeli)
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
21.30 Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
31 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Futbol
- Fikstür