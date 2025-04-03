Süper Lig'de 30. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta, 4 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla açılacak.



Ligde haftanın açılış maçında Adana Demirspor, Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Lider Galatasaray, haftayı maç yapmadan geçecek.



Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:



4 Nisan Cuma:



20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)



5 Nisan Cumartesi:



13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)



16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)



6 Nisan Pazar:



13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)



16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)



19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)



7 Nisan Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)