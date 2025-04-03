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Süper Lig'de 30. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam edecek. Lider Galatasaray, haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 30. hafta başlıyor

Trendyol 'de 30. hafta, 4 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla açılacak.

Ligde haftanın açılış maçında Adana Demirspor, Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Lider , haftayı maç yapmadan geçecek.

Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

4 Nisan Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)

19.00 -Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

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