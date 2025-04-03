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Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek. İşte Süper Lig'deki 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler...

Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol 'de 30. hafta maçları, cuma günü oynanacak Adana Demirspor-Bellona Kayserispor maçıyla başlayacak.

6 Nisan Pazar günü ise Fenerbahçe dev müdadelede Trabzonspor'u konuk edecek.

Türkiye Federasyonu (TFF), 30. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen  ile birlikte Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetecek.

İşte Süper Lig'de 30. hafta maçları ve düdük çalacak hakemler:

Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

Çaykur Rizespor-Sivasspor: Oğuzhan Çakır

Başakşehir-Konyaspor: Çağdaş Altay

Antalyaspor-Samsunspor: Ümit Öztürk

Alanyaspor-Bodrum FK: Arda Kardeşler

Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor: Burak Pakkan

Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

Göztepe - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

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