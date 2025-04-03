Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek. İşte Süper Lig'deki 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları, cuma günü oynanacak Adana Demirspor-Bellona Kayserispor maçıyla başlayacak.
6 Nisan Pazar günü ise Fenerbahçe dev müdadelede Trabzonspor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.
Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen ile birlikte Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetecek.
İşte Süper Lig'de 30. hafta maçları ve düdük çalacak hakemler:
Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
Çaykur Rizespor-Sivasspor: Oğuzhan Çakır
Başakşehir-Konyaspor: Çağdaş Altay
Antalyaspor-Samsunspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Bodrum FK: Arda Kardeşler
Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor: Burak Pakkan
Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
Göztepe - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
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