Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor
16.04.2026 10:29
Süper Lig'de bu sezon kullanılan top.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta müsabakalarıyla devam edecek.
Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi 17 Nisan Cuma günü oynanacak iki maçla açılacak.
Haftanın açılış mücadelelerinde Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u, Hesap.com Antalyaspor da evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 30. haftanın programı şöyle:
17 Nisan Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Chobani)
18 Nisan Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Göztepe (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
19 Nisan Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20 Nisan Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor (Gaziantep)