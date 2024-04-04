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Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 32. hafta programı)

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, bugün oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş ve Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sona erdi. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Haftanın maç sonuçları ne? 32. hafta programında hangi maçlar var?

Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 32. hafta programı)

RAMS Başakşehir sahasında ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi 0-0 sonuçlandı.

Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım ve , haftayı kayıpsız geçti.

Sarı-kırmızılılar sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.

Taraftarı önünde Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.

Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 31. haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.

HAFTANIN SONUÇLARI

İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 0-4

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 1-0

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-3

Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-3

Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2

Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: 4-2

Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 1-1

PUAN DURUMU

'de 31. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 32. hafta programı) - 1 İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3 puanı silinmiştir.

32. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Nisan Cuma:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

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