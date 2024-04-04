Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 32. hafta programı)

RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi 0-0 sonuçlandı.



Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.



Sarı-kırmızılılar sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.



Taraftarı önünde Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.



Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 31. haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.



HAFTANIN SONUÇLARI



İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 0-4



Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 1-0



Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-3



Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1



EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0



TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-3



Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2



Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: 4-2



Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0



RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 1-1



PUAN DURUMU



Süper Lig'de 31. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3 puanı silinmiştir. 32. HAFTANIN PROGRAMI



Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:



12 Nisan Cuma:



20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)



13 Nisan Cumartesi:



13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)



19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)



14 Nisan Pazar:



13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)



16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)



16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)



19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)



15 Nisan Pazartesi:



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