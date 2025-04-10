Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı: Kritik atamalar
Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken 31. hafta maçlarını yönetecek olan hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı 11 Nisan Cuma günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde:
11 NİSAN CUMA:
20.00 Samsunspor - Galatasaray (Yeni 19 Mayıs): Ozan Ergün
12 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir): Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş – Başakşehir (Tüpraş): Cihan Aydın
19.00 Bodrum – Antalyaspor (Bodrum Stadyumu): Direnç Tonusluoğlu
13 NİSAN PAZAR:
16.00 Kayserispor – Kasımpaşa (Enerji Stadyumu): Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Gaziantep - Hatayspor (Gaziantep Stadyumu): Ali Şansalan
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe (4 Eylül Stadyumu): Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Rizespor (Papara Park Stadyumu): Çağdaş Altay
14 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Eyüpspor – Adana Demispor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu): Alper Akarsu
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