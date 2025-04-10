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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı: Kritik atamalar

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken 31. hafta maçlarını yönetecek olan hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı: Kritik atamalar

Trendyol 'de 31. hafta heyecanı 11 Nisan Cuma günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu () Merkez Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

11 NİSAN CUMA:

20.00 Samsunspor - Galatasaray (Yeni 19 Mayıs): Ozan Ergün

12 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir): Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş – Başakşehir (Tüpraş): Cihan Aydın

19.00 Bodrum – Antalyaspor (Bodrum Stadyumu): Direnç Tonusluoğlu

13 NİSAN PAZAR:

16.00 Kayserispor – Kasımpaşa (Enerji Stadyumu): Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Gaziantep - Hatayspor (Gaziantep Stadyumu): Ali Şansalan

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe (4 Eylül Stadyumu): Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Rizespor (Papara Park Stadyumu): Çağdaş Altay

14 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Eyüpspor – Adana Demispor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu): Alper Akarsu

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