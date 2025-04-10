Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı: Kritik atamalar

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı 11 Nisan Cuma günü başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde:



11 NİSAN CUMA:



20.00 Samsunspor - Galatasaray (Yeni 19 Mayıs): Ozan Ergün



12 NİSAN CUMARTESİ:



16.00 Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir): Ümit Öztürk



19.00 Beşiktaş – Başakşehir (Tüpraş): Cihan Aydın



19.00 Bodrum – Antalyaspor (Bodrum Stadyumu): Direnç Tonusluoğlu



13 NİSAN PAZAR:



16.00 Kayserispor – Kasımpaşa (Enerji Stadyumu): Abdullah Buğra Taşkınsoy



16.00 Gaziantep - Hatayspor (Gaziantep Stadyumu): Ali Şansalan



19.00 Sivasspor - Fenerbahçe (4 Eylül Stadyumu): Yasin Kol



19.00 Trabzonspor - Rizespor (Papara Park Stadyumu): Çağdaş Altay



14 NİSAN PAZARTESİ:



20.00 Eyüpspor – Adana Demispor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu): Alper Akarsu