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Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı: Perde, Samsunspor - Galatasaray maçıyla açılacak

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 31. haftanın programını açıkladı.

Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı: Perde, Samsunspor - Galatasaray maçıyla açılacak

Trendyol 'de 31. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Buna göre , 11 Nisan Cuma günü Samsunspor deplasmanına gidecek.

Beşiktaş ise 12 Nisan Cumartesi günü Başakşehir'i ağırlayacak.

de 13 Nisan Pazar günü Sivasspor'a konuk olacak.

Haftayı Corendon Alanyaspor, BAY olarak geçirecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının programı şöyle:

11 Nisan Cuma

20.00 Samsunspor - Galatasaray

12 Nisan Cumartesi

16.00 Konyaspor - Göztepe
19.00 Bodrum FK - Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - Başakşehir

13 Nisan Pazar

16.00 Kayserispor - Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
19.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe

14 Nisan Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Adana Demirspor

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