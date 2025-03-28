Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı: Perde, Samsunspor - Galatasaray maçıyla açılacak

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.



Buna göre Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor deplasmanına gidecek.



Beşiktaş ise 12 Nisan Cumartesi günü Başakşehir'i ağırlayacak.



Fenerbahçe de 13 Nisan Pazar günü Sivasspor'a konuk olacak.



Haftayı Corendon Alanyaspor, BAY olarak geçirecek.



Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının programı şöyle:



11 Nisan Cuma



20.00 Samsunspor - Galatasaray



12 Nisan Cumartesi



16.00 Konyaspor - Göztepe

19.00 Bodrum FK - Antalyaspor

19.00 Beşiktaş - Başakşehir



13 Nisan Pazar



16.00 Kayserispor - Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

19.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe



14 Nisan Pazartesi



20.00 Eyüpspor - Adana Demirspor