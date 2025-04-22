Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı: Güncel puan durumu ve haftanın maçları
Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi. Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenerek puanını 77 yaparken, Kadıköy'de Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe haftayı 72 puanla tamamladı. İşte ayrıntılar, yeni haftanın maçları ve güncel puan durumu...
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alırken sarı-kırmızılı ekip puan farkını 5'e yükseltti.
SONUÇLAR
Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-3
Galatasaray-Sipay Bodrum FK: 2-0
Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: 3-1
Adana Demirspor-Trabzonspor: 0-1
Göztepe-Beşiktaş: 1-1
RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: 2-1
Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 1-0
Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: 3-3
Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: 1-0
33. HAFTANIN PROGRAMI
25 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
26 Nisan Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
27 Nisan Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
28 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)
GÜNCEL PUAN DURUMU
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