Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:



YARIN



Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk



13 NİSAN CUMARTESİ



13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük



16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan



19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen



19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu



14 NİSAN PAZAR



13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler



16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor Emre Kargın



16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge



19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu



15 NİSAN PAZARTESİ



20.00 Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın