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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Şampiyonluk ve küme düşme hattında krtik maçlara sahne olacak Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Federasyonu, Süper Lig'de 32. haftanın hakemlerini açıkladı. 

Yeni haftada Şampiyonluk ve küme düşme hattında krtik maçlar oynanacak.

Sakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır

Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan

Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün

Başakşehir - Gaziantep: Zorbay Küçük

Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk

Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı - 1
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