Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
Şampiyonluk ve küme düşme hattında krtik maçlara sahne olacak Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 32. haftanın hakemlerini açıkladı.
Yeni haftada Şampiyonluk ve küme düşme hattında krtik maçlar oynanacak.
Sakatlığını atlatan Halil Umut Meler'e yeniden görev verildi.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır
Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan
Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün
Başakşehir - Gaziantep: Zorbay Küçük
Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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