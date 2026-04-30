Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig 'de 32. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

1 Mayıs Cuma:

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Mayıs Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 Mayıs Pazar:

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol