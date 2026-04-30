Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

30.04.2026 12:41

Anadolu Ajansı
Süper Lig'de heyecan, 32. hafta maçlarıyla devam edecek. Müsabakalrda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

 

1 Mayıs Cuma:

 

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

 

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

 

2 Mayıs Cumartesi:

 

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

 

20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün

 

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

 

3 Mayıs Pazar:

 

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

 

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

 

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

 

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram