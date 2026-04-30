Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu
30.04.2026 12:41
Süper Lig'de heyecan, 32. hafta maçlarıyla devam edecek. Müsabakalrda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
1 Mayıs Cuma:
17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy
2 Mayıs Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
3 Mayıs Pazar:
20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol