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Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de heyecan 33. haftayla devam edecek. Haftanın ilk maçı 25 Nisan Cuma günü oynanacak.

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 'in 33. haftası, 25 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. haftanın maç programı şöyle:

25 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

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