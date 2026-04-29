Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı, tüm maçlar aynı saatte
29.04.2026 13:08
Süper Lig topu.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 33. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 33. hafta programını duyurdu.
Süper Lig'in 33. haftasındaki tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
HAFTANIN PROGRAMI
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)
RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
Göztepe-Gaziantep FK (Isonem Park Gürsel Aksel)
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)
Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)