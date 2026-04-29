Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı, tüm maçlar aynı saatte

29.04.2026 13:08

Süper Lig topu.

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 33. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 33. hafta programını duyurdu. 

 

Süper Lig'in 33. haftasındaki tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
 

HAFTANIN PROGRAMI

 

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

 

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)

 

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

 

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)

 

RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

 

Göztepe-Gaziantep FK (Isonem Park Gürsel Aksel)

 

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

 

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)

 

Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

