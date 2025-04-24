Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.
İşte atamalar:
25 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
26 Nisan Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
27 Nisan Pazar:
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay
28 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
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