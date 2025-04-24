NTV.COM.TR

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulu, oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

İşte atamalar:

25 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...