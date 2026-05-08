Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

08.05.2026 11:50

IHA
AA
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

 

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

 

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın

 

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: Çağdaş Altay

 

Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

 

RAMS Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova

 

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

 

Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

 

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

 

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

 

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

