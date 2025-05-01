Süper Lig'de 34. hafta başlıyor: Cuma günü tek maç

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, 2 Mayıs Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.



Haftanın açılış maçında Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbi mücadelesi de 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın maç programı şöyle:



2 Mayıs Cuma:



20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



3 Mayıs Cumartesi:



16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)



16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)



19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)



19.00 Galatasaray-Net Golbal Sivasspor (RAMS Park)



4 Mayıs Pazar:



16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)



19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)



5 Mayıs Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)