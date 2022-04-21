Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başlıyor

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:



YARIN

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)



23 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)



20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)



24 NİSAN PAZAR

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)



20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)



20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)



25 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)



20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

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