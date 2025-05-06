Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı

- Galatasaray - Sivasspor müsabakasının 88. dakikasında, konuk ekibin Fode Koita ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

VAR monitörüne çağrılan hakem Ozan Ergün, pozisyonu izledi. Video Yardımcı Hakem, "Topa ilk dokunan Mertens ve bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor. Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok" dedi. Ergün ise, "Temas noktasını görüyorum. Galatasaray için serbest vuruş ile başlatacağım" yorumunu yaptı. Sahaya dönen Ozan Ergün, ayağa temas olduğunu göstererek sarı-kırmızılıların kullanacağını işaret etti.