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Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor: Şampiyon belli olabilir

Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor: Şampiyon belli olabilir

Trendyol 'in 35. hafta mücadelesi 9 Mayıs Cuma günü 2 maçla başlayacak.

Papara Park'taki Trabzonspor- derbisi, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray kazanır, Fenerbahçe de puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 35. haftanın maç programı şöyle:

- 9 Mayıs Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

- 10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

- 11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

- 12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

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