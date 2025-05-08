Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor: Şampiyon belli olabilir

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta mücadelesi 9 Mayıs Cuma günü 2 maçla başlayacak.



Papara Park'taki Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.



Galatasaray kazanır, Fenerbahçe de puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 35. haftanın maç programı şöyle:



- 9 Mayıs Cuma:



20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)



- 10 Mayıs Cumartesi:



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)



- 11 Mayıs Pazar:



16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)



19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)



19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)



- 12 Mayıs Pazartesi:



20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)