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Süper Lig'de 35. hafta başlıyor

Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de 35. hafta başlıyor

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Spor Toto 'de 35. hafta başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 35. haftanın programı şöyle:

Yarın:
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 -Demir Grup Sivasspor (Nef)

21 Mayıs Pazar:
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Şehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park)
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş)

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