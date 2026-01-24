Süper Lig'de 35 milyon euro'luk tarihi takas iddiası. Trabzonspor'dan Galatasaray'a ikinci yıldız

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Oulai için masaya 30 milyon euro artı Ahmed Kutucu takasını koydu.

FARK 5 MİLYON EURO

Haberin devamında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın kapıyı 40 milyon euro'dan açtığı ancak 35 milyon euro seviyesine kadar düştüğü kaydedildi.

İki takım arasındaki görüşmelerde fark 5 milyon euro'ya kadar inerken, sarı-kırmızılıların transferi bitirmeye yakın olduğu öne sürüldü.