Süper Lig'de 35 milyon euro'luk tarihi takas iddiası. Trabzonspor'dan Galatasaray'a ikinci yıldız
24.01.2026 10:11
Ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Trabzonspor arasında tarihi bir takas iddiası gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'de heyecan artarak devam ederken, ara transfer dönemi için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminin son gününde Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı 36 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Galatasaray, bordo-mavililerden bir yıldız ismin daha peşine düştü.
Sarı-kırmızılıların hedefinde Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai bulunuyordu.
İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ
Galatasaray daha önce 25 milyon euro artı Ahmed Kutucu teklifini yapmış ancak Trabzonspor reddetmişti.
Trabzonsporlu Christ Inao Oulai.
Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Oulai için masaya 30 milyon euro artı Ahmed Kutucu takasını koydu.
FARK 5 MİLYON EURO
Haberin devamında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın kapıyı 40 milyon euro'dan açtığı ancak 35 milyon euro seviyesine kadar düştüğü kaydedildi.
İki takım arasındaki görüşmelerde fark 5 milyon euro'ya kadar inerken, sarı-kırmızılıların transferi bitirmeye yakın olduğu öne sürüldü.
Oulai'nin Trabzonspor'daki gol sevinci.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da boy gösteren Oulai, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 12 maçta 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.