Süper Lig'de 35 yaşında 200. maçına çıktı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.



Yeşil-beyazlıların sol beki Guilherme de bu müsabakayla birlikte Konyaspor formasıyla Süper Lig’deki 200. karşılaşmasını oynadı.



2019-2020 sezonunun devre arasında Konya ekibine transfer olan 35 yaşında futbolcu, yeşil-beyazlı formayla 200’ü Süper Lig, 9’u Türkiye Kupası ve 4’ü Avrupa kupaları olmak üzere 213 mücadeleye çıktı.



Brezilyalı futbolcu, söz konusu maçlarda 13 gol, 38 asistlik katkı sağladı.



İstanbul deplasmanında maça 11’de başlayan Guilherme, 90 dakika sahada kaldı.