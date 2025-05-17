Süper Lig'de 36. hafta bugün başlıyor
Süper Lig'de 36. hafta bugün oynanacak tek maçla başlıyor.
Süper Lig'de 36. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılışın maçında küme düşen Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Pazar günü ise tüm maçlar aynı saatte oynanacak. Galatasaray 1 puan alması halinde şampiyon olacak.
PAZAR GÜNÜNÜN PROGRAMI: 19.00
Onvo Antalyaspor - Gaziantep FK
Çaykur Rizespor - Göztepe
Reeder Samsunspor - Net Global Sivasspor
Kasımpaşa - RAMS Başakşehir
Sipay Bodrum FK - Trabzonspor
Corendon Analyaspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - İkas Eyüpspor
Galatasaray - Bellona Kayserispor
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