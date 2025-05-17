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Süper Lig'de 36. hafta bugün başlıyor

Süper Lig'de 36. hafta bugün oynanacak tek maçla başlıyor.

Süper Lig'de 36. hafta bugün başlıyor

'de 36. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılışın maçında küme düşen Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor 19.00'da karşı karşıya gelecek. 

Pazar günü ise tüm maçlar aynı saatte oynanacak. Galatasaray 1 puan alması halinde şampiyon olacak. 

PAZAR GÜNÜNÜN PROGRAMI: 19.00

Onvo Antalyaspor - Gaziantep FK

Çaykur Rizespor - Göztepe

Reeder Samsunspor - Net Global Sivasspor

Kasımpaşa - RAMS Başakşehir

Sipay Bodrum FK - Trabzonspor

Corendon Analyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - İkas Eyüpspor

Galatasaray - Bellona Kayserispor

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