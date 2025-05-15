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Süper Lig'de 36. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Süper Lig'de 36. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 'in 36. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Federasyonu (TFF) Merkez Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

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