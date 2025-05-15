Süper Lig'de 36. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



17 Mayıs Cumartesi:



19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay



18 Mayıs Pazar:



19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler



19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay



19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan



19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün



19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen



19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu



19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır



19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan