Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları açıkladı

TFF, Süper Lig’in 36. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:



- Bodrum FK - Trabzonspor maçının 73. dakikasında konuk ekip atağı sonrası hakem Çağdaş Altay, ‘potansiyel penaltı incelemesi’ için VAR monitörüne çağrıldı.