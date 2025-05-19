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Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 36. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları açıkladı

TFF, ’in 36. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Bodrum FK - Trabzonspor maçının 73. dakikasında konuk ekip atağı sonrası hakem Çağdaş Altay, ‘potansiyel penaltı incelemesi’ için VAR monitörüne çağrıldı.

Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları açıkladı - 1

Bordo-mavililerde Zubkov şutu sonrası Ali Aytemur'un müdahalesiyle yerde kaldığını belirleyen Altay, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.

- Bodrum FK - Trabzonspor müsabakasının 90+7. dakikasında, ev sahibinde Brazao ceza sahasında yerde kalırken, Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan ‘sahada inceleme’ önerisi alan Altay pozisyonu izledi.

Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları açıkladı - 2

VAR, "hücum oyuncusunun defans oyuncusunun bacağına bastı" değerlendirmesi sonrası temas noktası izletilirken, sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları açıkladı - 3

- Galatasaray - Kayserispor mücadelesinin 84. dakikasında Alvaro Morata ceza sahasında yerde kalırken, Ali Şansalan aut verdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Şansalan, kalecinin temasını belirleyerek sahaya döndü ve ev sahibi lehine penaltı çaldı.

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