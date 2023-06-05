Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak maçlarla ilgili Merkez Hakem Kurulunun dijital atama yöntemiyle gerçekleştirdiği görevlendirmeler şöyle:



Yarın:



17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Burak Şeker



17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: Burak Pakkan



20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Bahattin Şimşek



7 Haziran Çarşamba:



20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: Çağdaş Altay



20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor: Ümit Öztürk



20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Kadir Sağlam



20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın