Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak 4. haftanın programı şöyle:



30 Ağustos Cuma:



21.00 | Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker Stadyumu



31 Ağustos Cumartesi:



19.15 | Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi



19.15 | TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir



21.45 | Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel



21.45 | Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana



1 Eylül Pazar:



19.15 | ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan



19.15 | RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim



21.45 | Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş



21.45 | Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin



Not: Gaziantep FK haftayı BAY geçecek

