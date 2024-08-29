NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesiyle başlıyor.

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 'in 4. haftası, yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak 4. haftanın programı şöyle:

30 Ağustos Cuma:

21.00 | Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker Stadyumu

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 | Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi

19.15 | TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir

21.45 | Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel

21.45 | Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana

1 Eylül Pazar:

19.15 | ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan

19.15 | RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 | Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş

21.45 | Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin

Not: Gaziantep FK haftayı BAY geçecek

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...