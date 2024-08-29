Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak 4. haftanın programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
21.00 | Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker Stadyumu
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 | Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi
19.15 | TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir
21.45 | Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel
21.45 | Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana
1 Eylül Pazar:
19.15 | ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan
19.15 | RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim
21.45 | Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş
21.45 | Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin
Not: Gaziantep FK haftayı BAY geçecek
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