Süper Lig'de 4. haftanın açılışı. Başakşehir-Galatasaray maçı

OSIMHEN, GOLLERİYLE TAKIMINI SIRTLIYOR

Galatasaray 'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig 'in ilk 3 maçında 5 gol kaydetti.

Sezonun ilk haftasında 2-2 berabere biten Arca Çorum FK müsabakasında ve ikinci haftada 4-0 kazandıkları Erzurumspor FK karşılaşmasında ikişer gol atan Osimhen, son Göztepe maçında da bir kez ağları sarstı.

Osimhen, ayrıca son 15 lig maçında 17 kez rakip fileleri havalandırdı.