Süper Lig'de 4. haftanın açılışı. Başakşehir-Galatasaray maçı
04.09.2026 19:03
Son Güncelleme: 04.09.2026 19:03
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin.
Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi de 3-2 yendi. İlk 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi.
Başakşehir ise 3 maçta topladığı 4 puanla ligde 9. sırada yer aldı.
OSIMHEN, GOLLERİYLE TAKIMINI SIRTLIYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'in ilk 3 maçında 5 gol kaydetti.
Sezonun ilk haftasında 2-2 berabere biten Arca Çorum FK müsabakasında ve ikinci haftada 4-0 kazandıkları Erzurumspor FK karşılaşmasında ikişer gol atan Osimhen, son Göztepe maçında da bir kez ağları sarstı.
Osimhen, ayrıca son 15 lig maçında 17 kez rakip fileleri havalandırdı.