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Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

TFF, Trendyol 'in 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı

İşte Süper Lig'de 4. hafta görev yapacak hakemler:

30 Ağustos Cuma 

21.00 | Fenerbahçe - Alanyaspor | Mehmet Türkmen

31 Ağustos Cumartesi

19.15 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa | Ali Şansalan

19.15 | Konyaspor - Kayserispor | Emre Kargın

21.45 | Göztepe - Bodrum FK | Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 | Adana Demirspor - Galatasaray | Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar

19.15 | Başakşehir - Antalyaspor | Oğuzhan Çakır

19.15 | Eyüpspor - Trabzonspor | Atilla Karaoğlan

21.45 | Beşiktaş - Sivasspor | Direnç Tonusluoğlu

21.45 | Hatayspor - Samsunspor | Cihan Aydın

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