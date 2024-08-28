Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

TFF, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı
İşte Süper Lig'de 4. hafta görev yapacak hakemler:
30 Ağustos Cuma
21.00 | Fenerbahçe - Alanyaspor | Mehmet Türkmen
31 Ağustos Cumartesi
19.15 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa | Ali Şansalan
19.15 | Konyaspor - Kayserispor | Emre Kargın
21.45 | Göztepe - Bodrum FK | Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 | Adana Demirspor - Galatasaray | Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar
19.15 | Başakşehir - Antalyaspor | Oğuzhan Çakır
19.15 | Eyüpspor - Trabzonspor | Atilla Karaoğlan
21.45 | Beşiktaş - Sivasspor | Direnç Tonusluoğlu
21.45 | Hatayspor - Samsunspor | Cihan Aydın
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Spor&Skor