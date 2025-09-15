Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı: Haftanın sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanan Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği karşılaşmasıyla tamamlandı.

Oynanan 9 maçta toplam 18 gol atıldı. Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor'a konuk olurken, 2. yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla yoluna kayıpsız devam etti.



Sergen Yalçın'ın uzun bir aranın ardından taraftarın önüne çıktığı maçta ise Beşiktaş uzatma dakikalarında 3 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik galibiyet elde etti.



Fenerbahçe ise yeni teknik direktörüyle Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, üstün oynadığı mücadelede ilk yarının son dakikasında bulduğu golle 3 puanı aldı. Kanarya, ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



5 KIRMIZI KART



Bu hafta oynanan mücadelelerde 5 takım karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Kasımpaşa'da Pape Gueye, Beşiktaş'da Orkun Kökçü, Trabzonspor'da Okay Yokuşlu rakiplerine yaptıkları müdahale sonrası kırmızı kart gören isimler oldu. Başakşehirli Ousseynou Ba, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan atılırken, Kocaelispor forması giyen Can Keleş ise yardımcı hakeme itirazı nedeniyle oyundan ihraç edildi.



Haftanın maçları ve sonuçları:



Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: 0-1

Samsunspor - Antalyaspor: 1-2

Eyüpspor - Galatasaray: 0-2

Beşiktaş - Başakşehir: 2-1

Konyaspor - Alanyaspor: 1-2

Kayserispor - Göztepe: 1-1

Gaziantep FK - Kocaelispor: 2-0

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 1-0