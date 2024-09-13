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Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'in 5. haftası, yarın yapılacak dört karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol  'de 5. haftanın perdesi açılıyor. 

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. haftanın programı şöyle:

Yarın:
17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar:
17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

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