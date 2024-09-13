Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. haftanın programı şöyle:



Yarın:

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)



15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)



16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)