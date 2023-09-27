Süper Lig'de 5. hoca değişikliği: Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun karşılıklı anlaşarak görevine son verildiği açıklandı.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'i Hüseyin Eroğlu yönetiminde şampiyon tamamlayan Samsunspor, X (Twitter) platformunda resmi hesabından yaptığı paylaşımda deneyimli teknik adama teşekkür mesajı yayınladı.

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Teşekkürler Hüseyin Eroğlu!



11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.



Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SÜPER LİG'DE 5. HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Süper Lig'de sezona başladıkları teknik direktör ile yollarını ayıran takımların arasına Samsunspor'da katıldı.

Bugüne kadar Kayserispor, Başakşehir, Gaziantep, İstanbulspor'un ardından Samsunspor'da teknik direktörü ile yollarını ayırdı.

EN GÜÇLÜ ADAY SERGEN YALÇIN

Samsunspor'da yolların ayrıldığı Hüseyin Eroğlu'nun yerine Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesi düşünülüyor.

HÜSEYİN EROĞLU'NUN SAMSUNSPOR İLE SÜPER LİG KARNESİ

11 yıl aranın ardından Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu, Kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 5 maçtan henüz galibiyetle tanışamadı.

Samsunspor çıktığı 5 maçta kalesinde 11 gol görürken, bu mücadelelrde toplamda 4 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi 1 puan ile Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.