Süper Lig'de 6. hafta. Amedspor-Beşiktaş maçı

AMEDSPOR İLE İLK RANDEVU

Beşiktaş , Süper Lig 'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.

BEŞİKTAŞ, GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.