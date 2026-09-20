Süper Lig'de 6. hafta. Amedspor-Beşiktaş maçı
20.09.2026 19:03
Son Güncelleme: 20.09.2026 19:04
Amedspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşıyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde son 3 maçını kazanarak seri yakalayan siyah-beyazlı futbol takımı, Diyarbakır ekibini de mağlup ederek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.
AMEDSPOR İLE İLK RANDEVU
Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.
BEŞİKTAŞ, GALİBİYET SERİSİ YAKALADI
Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.
Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.