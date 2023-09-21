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Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

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Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın başlayacak. 

Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de İstanbulspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 6. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor (Kalyon)

23 Eylül Cumartesi:

17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

24 Eylül Pazar:

17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor (Beşiktaş Park)

17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

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