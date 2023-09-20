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Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Trendyol 'in 6. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

22 Eylül Cuma:
20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan

23 Eylül Cumartesi:
17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

24 Eylül Pazar:
17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan
17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

25 Eylül Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker

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