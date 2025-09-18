Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:



19 Eylül Cuma:



20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen



20 Eylül Cumartesi:



17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi



20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam



20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler



21 Eylül Pazar:



17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk



17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe



20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay



20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır



22 Eylül Pazartesi:



20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol