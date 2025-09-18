NTV.COM.TR

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol 'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu () Merkez Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

19 Eylül Cuma:

20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

20 Eylül Cumartesi:

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

