Süper Lig’de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 6’ncı haftası yarın oynanacak Göztepe – Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler de belli oldu.



Ligin 6’ncı haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN



20.00 Göztepe - Beşiktaş: Mehmet Türkmen



CUMARTESİ



17.00 Gençlerbirliği - ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi



20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler



20.00 Hesap.com Antalyaspor – Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam



PAZAR



17.00 RAMS Başakşehir FK - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe



17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk



20.00 Kasımpaşa – Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır



20.00 Samsunspor – Misirli.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay



PAZARTESİ



20.00 Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol