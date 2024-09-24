Süper Lig'de 6. haftanın sonuçları ve gelecek haftanın programı

Haftanın kapanış mücadelelerinde Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.



Derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Galatasaray, ligde 6'da 6 yaparak haftayı liderlik koltuğunda kapattı.



Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 2'sini ev sahibi takımlar, 4'ünü de konuk ekipler kazandı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda toplam 14 gol atıldı.



HAFTANIN SONUÇLARI



Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: 0-1



TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: 0-0



Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3



Çaykur Rizespor-Samsunspor: 0-1



Kasımpaşa-Antalyaspor: 0-0



Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 0-2



Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1



Göztepe-Bellona Kayserispor: 3-0



Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0



NOT: RAMS Başakşehir, haftayı bay geçti.