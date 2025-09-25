Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi 26 Eylül Cuma günü açılacak.



Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarının programı şöyle:



26 Eylül Cuma:



20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)



27 Eylül Cumartesi:



17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)



17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)



20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)



28 Eylül Pazar:



17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)



20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)



20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)



29 Eylül Pazartesi:



20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)