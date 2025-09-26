Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
27 Eylül Cumartesi:
17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Kadir Sağlam
17.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Batuhan Kolak
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
28 Eylül Pazar:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz
29 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Ali Şansalan