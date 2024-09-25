Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF, Süper Lig'de 7. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.
İşte Süper Lig'in 7. haftasında müsabakaları yönetecek hakemler ve fikstür:
27 Eylül Cuma:
20.00 | Sivasspor - Başakşehir | Çağdaş Altay
28 Eylül Cumartesi:
16.00 | Samsunspor - Göztepe | Mehmet Türkmen
19.00 | Galatasaray - Kasımpaşa | Oğuzhan Çakır
19.00 | Alanyaspor - Çaykur Rizespor | Abdullah Buğra Taşkınsoy
29 Eylül Pazar:
16.00 | Trabzonspor - Konyaspor | Halil Umut Meler
16.00 | Eyüpspor - Gaziantep FK | Arda Kardeşler
19.00 | Antalyaspor - Fenerbahçe | Cihan Aydın
19.00 | Bodrum FK - Adana Demirspor | Turgut Doman
30 Eylül Pazartesi:
20.00 | Kayserispor - Beşiktaş | Atilla Karaoğlan
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