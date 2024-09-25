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Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF, 'de 7. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.

İşte Süper Lig'in 7. haftasında müsabakaları yönetecek hakemler ve fikstür:

27 Eylül Cuma:

20.00 | Sivasspor - Başakşehir | Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi:

16.00 | Samsunspor - Göztepe | Mehmet Türkmen

19.00 | Galatasaray - Kasımpaşa | Oğuzhan Çakır

19.00 | Alanyaspor - Çaykur Rizespor | Abdullah Buğra Taşkınsoy 

29 Eylül Pazar:

16.00 | Trabzonspor - Konyaspor | Halil Umut Meler

16.00 | Eyüpspor - Gaziantep FK | Arda Kardeşler

19.00 | Antalyaspor - Fenerbahçe | Cihan Aydın

19.00 | Bodrum FK - Adana Demirspor | Turgut Doman

30 Eylül Pazartesi:

20.00 | Kayserispor - Beşiktaş | Atilla Karaoğlan

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