Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı: Puan durumu ve 8. hafta progtramı

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşasa da haftayı 19 puanla liderlik koltuğunda kapattı.



Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 5'ini ev sahibi takımlar, 3'ünü de konuk ekipler kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda 36 gol atıldı.



7. HAFTA SONUÇLARI



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: 1-2



Samsunspor-Göztepe: 4-3



Galatasaray-Kasımpaşa: 3-3



Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0



Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2



İkas Eyüpspor-Gaziantep FK: 3-2



Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2



Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: 3-1



Bellona Kayserispor-Beşiktaş: 0-3



NOT: Atakaş Hatayspor haftayı bay geçti.