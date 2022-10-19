NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Corendon , Fraport TAV , VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com , , MKE ve 'nin çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kural dışı hareketi, Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...