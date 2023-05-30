Süper Lig'de 7 maç aynı saatte oynanıyor: Galatasaray şampiyon olabilecek mi?

Lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 3 puan alarak şampiyonluğunu ilan etmek için sahada. Galatasaray Icardi'nin golüyle mücadeleyi önde götürüyor.



Fenerbahçe ise Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek ve sarı-kırmızılılarla oynayacağı derbi maçına umutlarını taşıyabilmek için evindeki maçta Antalyaspor karşısında 3 puan kovalıyor. Valencia'nın golüyle sarı-lacivertliler öne geçti.



Bu haftayı BAY geçen Beşiktaş ise Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyor. Ligde 3. sıradaki siyah-beyazlıların hedefi 2. sırayı alarak Avrupa'da avantaj sağlamak.



Düşme hattında ise Giresunspor, kaybetmesi ve İstanbulspor'un kazanması halinde 1. Lig'e düşerek lige veda edecek.



CANLI SONUÇLAR



Giresunspor-Trabzonspor: 0-0



Fatih Karagümrük-Kayserispor: 1-0



İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-0



Fenerbahçe-Antalyaspor: 1-0



Sivasspor-Konyaspor: 1-0



MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-1



Alanyaspor-Kasımpaşa: 0-0

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