Süper Lig'de 7 maç aynı saatte oynanıyor: Galatasaray şampiyon olabilecek mi?

Lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 3 puan alarak şampiyonluğunu ilan etmek için sahada. Galatasaray Icardi'nin golüyle mücadeleyi önde götürüyor.
Fenerbahçe ise Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek ve sarı-kırmızılılarla oynayacağı derbi maçına umutlarını taşıyabilmek için evindeki maçta Antalyaspor karşısında 3 puan kovalıyor. Valencia'nın golüyle sarı-lacivertliler öne geçti.
Bu haftayı BAY geçen Beşiktaş ise Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyor. Ligde 3. sıradaki siyah-beyazlıların hedefi 2. sırayı alarak Avrupa'da avantaj sağlamak.
Düşme hattında ise Giresunspor, kaybetmesi ve İstanbulspor'un kazanması halinde 1. Lig'e düşerek lige veda edecek.
CANLI SONUÇLAR
Giresunspor-Trabzonspor: 0-0
Fatih Karagümrük-Kayserispor: 1-0
İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-0
Fenerbahçe-Antalyaspor: 1-0
Sivasspor-Konyaspor: 1-0
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-1
Alanyaspor-Kasımpaşa: 0-0