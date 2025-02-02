Süper Lig'de 8 gollü şölen: Kasımpaşa'dan Adana Demirspor'a farklı tarife

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, deplasmanda iki kez geriye düştüğü mücadeleden 5-3'lük skorla galip ayrıldı.

Ev sahibinde Tolga Kalender 13. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golden 3 dakika sonra konuk ekip Fall ile eşitliği sağladı.

57. aakikada Nabil Alioui sahneye çıkarak Mavi Şimşekler'i 2-1 öne geçirdi. 73. dakikada sahneye çıkan Hajradinovic, skora yeniden denge sağladı.

Kasımpaşa, 75 ve 82. dakikalar arasında Aytaç Kara, Can Keleş ve Mamadou Fall ile skoru 5-2'ye getirdi.

Aimbetov'un 89. dakikada kaydettiği gol farkı 2'ye düşürse de maçın sonucunu değiştirmedi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 28'e yükselterek 8. sırada bulundu. Adana Demirspor ise 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINDA

Öte yandan Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, ilk sınavını galibiyetle verdi.

SON 2 MAÇTA 10 GOL ATTI

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta rakip filelere 10 gol kaydetti. Kalesinde ise 7 gol gördü.