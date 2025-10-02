Süper Lig'de 8. hafta başlıyor: Dev derbi cumartesi

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 3 Ekim Cuma günü başlayacak.



Haftanın açılış maçlarında Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise iç sahada Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.



Derbi mücadelesinde Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şöyle:



3 Ekim Cuma:



20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)



4 Ekim Cumartesi:



14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)



17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)



20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)



5 Ekim Pazar:



14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)



20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)



20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)